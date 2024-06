Újabb szerelmes fotókon dicsekszik barátnőjével ifj. Schobert Norbert

A Farm VIP harmadik évadának győztesére tavaly talált rá a szerelem Farkas Petra személyében. Habár még egy éve sem tart a kapcsolatuk, már nagyon komoly terveket szőnek együtt, a versenytáncos lány külföldre is költözne Ifj. Schobert Norbert kedvéért. A 19 éves fiú az egyetemi tanulmányait Amerikában szeretné folytatni, így azt tervezik, hogy együtt vágnak majd neki a kalandnak. Sőt, már az eljegyzést is szóba került köztük, a fiatal lány ujjongva mondana igent szerelmének.

Öt hónapja vagyunk együtt, és nagyon jól megvagyunk, szeretjük egymást! Bármikor igent mondanék Norbinak a lánykérésre!

- mondta korábban Farkas Petra, ifj Schobert Norbert kedvese.

ifj. Scobert Norbi nem először viszi nyaralni barátnőjét, Petrát

Fotó: Schobert Norbi/Instagram

A szerelmesek gyerekkoruk óta ismerik egymást, de csak tavaly kezdtek el komolyabban ismerkedni. A fiatal lány Gödtől több száz kilométerre él, mégis éppen ott volt az osztálykirándulásuk, akárcsak ifj. Schobert Norbiéknak, ugyanabban az időpontban.

Hat évvel ezelőtt volt egy műsor, amiben anyáék szerepeltek, és ahol Petra is fellépett szólótáncosként. Ott láttam először, és emlékszem, nagyon tetszett.

Még kisgyerek voltam, nagyon izgultam, de mindenképpen oda akartam menni hozzá, mert tudtam, hogy ha nem teszem meg, azt nagyon bánni fogom később" - mesélte a Farm VIP egykori győztese, aki akkor bár elkérte a lány telefonszámát, akit véletlenül, egy fellépésen pillantott meg, de mégsem élt a lehetőséggel. Így a románcra öt évet vártak mind a ketten.

Egy szakítás után voltam majdnem egy évvel, és nem kerestem, de nyitott voltam egy új párkapcsolatra. Többnapos osztálykirándulásra mentünk Gödre, ahogy véletlenül Petráék is, ami azért érdekes, mert ő több száz kilométerre él a fővárostól.

Megosztottam az Instagramon, hogy ott vagyok, ő pedig reagált rá, én visszaválaszoltam, és elkezdtünk beszélgetni. Végül a szentendrei Duna-parton találkoztunk. Elkezdtünk beszélgetni, és úgy elment az idő, mint egy pillanat" - emlékezett vissza az újabb találkozásukra ifj. Schobert Norbert, ami után kibontakozott köztük a kapcsolat.

A fiatalok azóta is elválaszthatatlanok egymástól, most Bécsbe utaztak el együtt, ahonnan Rubint Réka és Schobert Norbert fia több felvételt is megosztott a követőivel, melyen szerelmesen bújnak egymához barátnőjével.

Family Park és Bécs-dump!Legyen róla videó?Érdekes lesz!! A második kép mindent elmond!

- dicsekedett el a szórakoztató programmal ifj. Schobert Norbert.