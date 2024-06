A New York államban található, Long Island-i Sag Harborban letartóztatták Justin Timberlake-et, több amerikai lap szerint ittas vezetéssel vádolják.

A TMZ úgy tudja, az énekes valamivel éjfél után indult haza egy hotelból, és szinte azonnal áthajtott egy stoptáblás kereszteződésen – ami felkeltette a rendőrök figyelmét. A lap információ szerint Justin Timberlake nem volt hajlandó alávetni magát a józansági tesztnek, ezért vitték be, óvadék ellenében viszont bármikor szabadulhat.

A lap arról is írt, hogy az énekes barátai egyből megjelentek az igazoltatásnál, és próbálták lebeszélni a rendőröket az intézkedésről, Justin Timberlake-et azonban így is bilincsben vitték el. Egy ismerőse úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy egyszerű közlekedési kihágásról volt szó, a rendőrség viszont azt a tájékoztatást adta, hogy csupán emiatt nem állították volna elő az énekest.

Justin Timberlake-nek kedden kell megjelennie a bíróságon, akkor fog kiderülni, hogy pontosan mivel vádolják.

Épp a turnéja közepén jár

Az ’N Sync korábbi énekesének márciusban jelent meg a hatodik szólólemeze, az Everything I Thought It Was, ennek kapcsán épp egy turné közepén jár, pénteken és szombaton elvileg Chicagóban ad koncertet.

Több amerikai helyszín után Justin Timberlake egyébként Európába is jön még a nyáron: július és szeptember között Lengyelországban, Németországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Dániában, Svédországban és Franciaországban is fellép, mielőtt októberben Kanadában és az Egyesült Államokban folytatná a turnét.

A tízszeres Grammy-díjas (összesen 39-szer jelölt) Justin Timberlake közben Los Angelesben a régi fiúbandájával, az 'N Synckel is színpadra lépett még márciusban, amikor is tíz év után először jelent meg mögötte az együttes. Az egyszeri eseményen az 'N Sync ismert számai, a Girlfriend, a Bye Bye Bye vagy az It's Gonna Be Me mellett egy új dal, a Paradise is elhangzott, amely aztán Justin Timberlake már említett, új albumára is felkerült.

Az 'N Sync egyébként tavaly a Trollok: Együtt a banda című rajzfilmhez adott ki egy új számot húsz év után – de ha inkább arra kíváncsi, hogy a fiúk mennyire megöregedtek mostanra, akkor ide kattintson!