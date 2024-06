Kamilla királyné egyre jobban aggódik a rákos beteg III. Károly király miatt

Még februárban került nyilvánosságra, hogy III. Károly királynál rákos megbetegedést diagnosztizáltak. A súlyos betegség akkor derült ki, mikor az uralkodó prosztatamegnagyobbodással került kórházba, azonban az orvosok észrevették, hogy baj van: daganatot diagnosztizáltak nála, ám nem prosztatarákról van szó. A pontos diagnózist eddig sem a király, sem a királyi palota nem közölte, ellenben az biztos, hogy jelenleg is kemoterápiás kezeléseket kap.

A Buckingham-palota szerint a király továbbra is teljes mértékben pozitív a kezelésével kapcsolatban. Nyilvános elfoglaltságait egy darabig elhalasztotta, azonban nemrég ismét visszatért a teendőihez, ezt pedig felesége, Kamilla királyné nem nézi jó szemel. Kamilla a Queen's Reading Room Irodalmi Fesztiválon egy íróval, Lee Childdal beszélgetett, akinek azt is elárulta, hogy hogy van most a férje.

"Jól van, kivéve, hogy nem lassít le és nem teszi azt, amit mondanak neki" - vallotta be, mire Child azt felelte, hogy olyan, akár egy tipikus férj

Nem ő az egyetlen családtag, aki aggódik az uralkodóért. Nagyobbik fia, Vilmos herceg úgy gondolja, hogy édesapja a betegség ellenére túl sokat vállal magára, ahelyett, hogy inkább a gyógyulására koncentrálna.

"Gondoskodni akar arról, hogy az apja kiegyensúlyozottan felépülhessen.

Tudja, hogy az apja szeret dolgozni, de aggódik érte

- mondta Vilmos egyik közeli ismerőse.

Pár héttel ezelőtt az uralkodó a közeli barátjának egy levélben árulta el, hogy jelenleg hogyan érzi magát. Állítólag nagyon megviselt állapotban van.

Ennek ellenére az uralkodó látja a fényt az alagút végén és eltökélten harcol a rák ellen. Barátai szerit úgy érzi magát, mint egy ketrecbe zárt oroszlán, aki habár csalódott, optimistán áll a gyógyulásához - olvasható a People oldalán.

Tavasszal a temetésére készültek

Állítólag a Buckingham-palota egy temetési-tervet készített elő még a néhai Erzsébet királynő halála után, amit mg áprilisban kezdtek el frissíteni.

A 75 éves uralkodó alkalmazottjai folyamatosan új bejegyzéseket írnak a több százoldalas dokumentumhoz, melyet csak "Menai-híd hadműveletnek” neveztek el.