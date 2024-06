Furán takargatja kilátszó mellbimbóit a magyar származású világsztár - képek

A Los Angeles-i születésű Kesha Rose Sebert anyai ágon magyar származású, édesapja kiléte ismeretlen. Édesanyjától, Pebe Seberttől örökölte zenei tehetségét, aki lányával is együtt dolgozott a karrierje kezdetén, azaz 2009-től, míg az vissza nem vonult egy csúnya pereskedés miatt. A két nő járt már Magyarországon is, azon belül Szentesen, hiszen onnan származnak felmenőik, és a legnagyobb titokban látogatták meg az itt élő rokonaikat Kesha 2013-as bécsi koncertjét követően.

Az énekesnő dédnagyapja volt az, aki úgy döntött 1913-ban, hogy kivándorol a két lányával Amerikába, az ő neve volt Kecse-Nagy Sándor, aki után dédunokája kapta a Kesha nevet, a férfi vezetéknevének és keresztnevének összevonásából. Majd ezt angolosította az énekesnő édesanyja, hogy külföldön is megértsék a lány nevét.

A mára felismerhetetlenre plasztikázott Kesha karrierje akkor kezdett zuhanórepülésbe, amikor úgy döntött, bepereli menedzserét, Dr. Luke-ot 2014 októberében. Az énekesnő ekkor még nem gondolta, hogy a hosszú pereskedés a karrierjét is megtöri, de ki akart állni saját érdekei miatt. Végül 2023. június 22-én közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben közölték, hogy hivatalosan is megegyeztek, körülbelül egy hónappal azelőtt, hogy az ügy tárgyalásra került volna.

Az énekesnő közel tíz év után tért vissza a zenéléshez, és nagy örömmel újságolta követőinek, hogy dolgozik az új dalokon és az új stúdióalbumán is. Azonban ezt az ígéretét még nem váltotta be, amit többen is szóvá tettek neki a közösségi oldalain, hogy megígérte az új zenéket, de ehelyett folyton csak magát mutogatja, meztelenkedik és ha fellépése van, csak a régi zenéit adja elő.

Kesha, úgy csinálsz, mintha fél évvel ezelőtt nem ígértél volna új zenét!

- írta szemrehányóan egyik követője az énekesnő újabb magamutogató képéhez, melyen egy bőrszoknyában, gladiátorszandálban és egy teljesen átlátszó, fekete csipkefelsőben látható, mely alá nem vett melltartót, így teljesen kilátszódtak a mellbimbói. A fotókon úgy oldotta meg ezek kitakarását, hogy utólag fekete csillagokat rajzolt rájuk, hiszen jól látszik a képeken, hogy utólag szerkesztett.