Itt van Krausz Gábor rejtélyes bejelentése, Mikes Anna azonnal reagált

"Csuti meg én kitaláltunk valami extrát… nemsokára mondjuk. Nem, nem countryzni fogunk" - írta újabb, rejtélyes posztjában a Séfek séfe szereplője, aki a fotón a Groupama Arénában látható. Mellette Szabó András Csuti tűnik fel a képen, Kulcsár Edina volt férje, a TV2-n látott Sztárok a reptéren műsorvezetője. A posztra gyorsan reagált szerelme, Mikes Anna, több szíves emojival.

Ahogy arról az Origo beszámolt, véget ért az Ázsia Expressz ötödik évadjának forgatása, amelynek során a Fülöp-szigeteken és Tajvanon kalandoztak a szereplők, köztük Krausz Gábor és Mikes Anna. A séf és a táncosnő kapcsolata viszonylag frissnek számított az induláskor, így sokan aggódtak, hogy kilépve a komfortzónájukból együtt maradnak-e. Egy ideje itthon vannak, azonban az időeltolódás nagyon megviselte a Dancing with the Stars táncosát.

"Sokkal nehezebben megy az időátállás, mint vártam. Néha még mindig keresem a helyem. Előfordul, hogy napközben ásítok egy nagyot, vagy az ott megélt dolgokon töprengek. Ma már tudom, inkább pszichésen nagyobb feladat ez, mint fizikailag - magyarázta hazaérkezés után.

Mikes Annával az első közös nyaralásukat tervezik, amire izgatottan készülnek. "Szeptemberig gyakorlatilag teljesen be vagyunk táblázva. De azért a kikapcsolódásra is igyekszünk időt szakítani. Többször is ’elszökünk’ majd egy rövidebb időszakra pihenni. Annyit elárulhatok, hogy az egyik legjobban várt úti cél a mediterrán térség lesz” - fejtette ki a Best magazinnak.

Hiányzott neki Magyarország

Mikes Anna a hazaérkezés után rögtön bevetette magát a munkába, és habár jól érezte magát Ázsiában, hiányzott neki szeretett hazája.

Nagyon jó itthon lenni, egyébként is Magyarország-rajongó vagyok: imádom a hazámat és szép életem van itthon.

Annyira rendben van minden körülöttem, jó visszajönni ebbe a nyugalomba. Nagyon hiányzott a tánciskolám, a tanítványaim, nagyon vártak engem és én is őket. A családom és a barátaim elképesztő szeretetközeget adnak nekem, most az időmenedzsment okozza a legnagyobb nehézséget, hogy a munka mellett hogyan tudok a szeretteimmel találkozni és mindenkivel elegendő időt eltölteni" - hangsúlyozta.