Ebbe a magyar színészbe volt reménytelenül szerelmes Liptai Claudia

Liptai Claudia különös emléket idézett fel a szerelmi életéről, ugyanis pályakezdő színésznőként hatalmas rajongója volt az egyik magyar színésznek, aki iránt romantikus érzéseket táplált. Első közös munkájuk során meg is próbált hozzá közelebb kerülni, azóta is nagyon jó barátok, szoros kötelék alakult ki köztük. A színésznő-műsorvezető eddig nem beszélt erről nyilvánosan, mindenesetre már nem bánja, hogy kollégája annak idején visszautasította őt.

Húszéves koromban Gór Nagy Mária Színitanodájába jártam, és a Grease című előadás bemutatójára készültünk. Az iskola vezetőjének, Marinak volt egy óriási bejelentése: egy igazi nagyágyú szerepel majd velünk a színpadon.

Csonka András a Família Kft.-nek köszönhetően már országosan népszerű volt, mi pedig kezdő színészpalánták. Mondanom sem kell, nagyon izgatott lettem, hogy együtt játszhatok egy híres sztárral. El is jött a várva várt nap, és András megjelent a próbán” - emlékezett vissza megismerkedésük napjára Liptai Claudia, aki azóta is nagyon jó viszonyban van Csonka Andrással, de szerelme sosem teljesedett be.

Élőben még jobban nézett ki, mint a tévésorozatban. Magas, fekete hajú és szemtelenül jóképű volt. Halálosan szerelmes lettem belé

- áradozott Csonka Andrásról Liptai Claudia, és az is kiderült, hogy hogyan vallott szerelmet a színésznek.

Ártatlan beszélgetésre készültem, amikor váratlanul elővett a retiküljéből egy rózsaszín borítékot. Nem ragozom tovább: egy szerelmes levelet írt nekem, amiben hosszan kifejtette az érzéseit irántam.

El tudod képzelni ezt a szituációt? Hirtelen azt se tudtam, mitévő legyek, hogyan reagáljam le a helyzetet..." - mesélte Csonka András a számára kínos helyzetet, ami a közös előadásuk premierje után történt.

Azóta is nagyon jó barátságban vannak egymással, és jól szórakoznak azon, hogy Liptai már az esküvőjükről ábrándozott egykoron, vagy arról, hogyan ejti csapdába kiszemeletjét.

Szeretetre éhes fiatal lányként könnyen lobbantam szerelemre. Azt is elképzeltem, hogy felhívom Bandit az albérletembe, bezárom az ajtót, lenyelem a kulcsot, hogy ne tudjon tőlem megszökni.

De a mesteri tervem vágyálom maradt, mert rövid idő alatt felfogtam, hogy nincs esélyem nála. Nem a vörös hajú démonok voltak a típusai. Emlékeim szerint néhány hétnél tovább nem is keseregtem, inkább kinéztem magamnak egy másik jóképű színészt, Miller Zoltánt. Onnantól fogva őt üldöztem a szerelmemmel" - mesélte viccelődve a Meglepetés magazinnak Liptai Claudia, aki azóta Pataki Ádám felesége, két gyerek édesanyja.