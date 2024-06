Új barátja van Lolának - videó

Mint ismert, Lola és párja, Bence, 2017 decemberben jelentették be, hogy lefújják az esküvőjüket. 2018-ban Norbi személyében új párja lett, azonban 2021-ben ők is külön utakon folytatták tovább. Az énekesnő azóta nem beszélt a magánéletéről, sőt olyan sokat csalódott, hogy nem is kereste a szerelmet, azonban most elárulta, hogy ismét foglalt a szíve.

Van egy kapcsolatom, és megélem, hogy van egy társam, aki meghallgatja a problémáimat, és nem az van, hogy visszafog.

Mindegy, hogy mit csinálok, csak legyek ott. Hál istennek, és senkit nem megbántva, de nem szakmabeli. Egy civil férfi. Most élem meg életemben először, hogy valami csak az enyém. Tudom, hogy ez egy kicsit önző dolog, de nem hiába van az, hogy én nem posztolok semmit.

Úgy érzem, hogy 35 éves felnőtt nő vagyok, és ami az enyém, az az enyém.

Ez nagyon nagy szabadságot ad, és az is, hogy valaki nem szakmabeli. Mi korábban a műsorvezetői munkám miatt találkoztunk, és látta, hogy mit csinálok, és hogyan. Nagy szabadság azt megélni, hogy valaki nem feltétlenül a szakma részébe szól bele, hanem tud egy őszinte tükröt tartani" - árulta el.

Ugyan párja civil, ezt azonban egyáltalán nem bánja.

Olyan embereknek, akik kicsit reálisabb világban élnek, én egy csillámpóni vagyok.

Nem azért, mert nem tudok bizonyos dolgokat megcsinálni, hanem mert élvezem a figyelmet. Látok a világból egy nagyon másik oldalt, egy teljesen más gondolkodásmódot. Nekem ez tetszett meg. Találkoztam valakivel, akiben olyan erő és energia van..." - mondta, párjával pedig már össze is költöztek.

Egy jól működő kapcsolatnak az a vége, hogy úgyis összeköltöztök.

Ezt az én párom sem úszta meg. Nem kellett ezekről a dolgokról beszélgetni, így jött ki a lépés. Szerintem jól döntöttünk. Nekem ez olyan, mintha mindig így lett volna. Örülök, hogy végre ez van, mert 35 éves vagyok, úgyhogy mondhatjuk, hogy kivártam ezt a nyugalmat, amit jó megélni" - hangsúlyozta a Palikék Világa by Manna című műsorban.

Hozzátette, hogy szeretne majd gyereket, de az elkövetkezendő 2-3 évben erre biztosn nem fog majd sor kerülni.