Meghalt az ismert valóságshow sztárja

A Discovery ismert műsorának állandó szereplője 59 évesen halt meg egy alaszkai hajóépítő, hajójavító üzemben. A mentősök egy helyi kórházba szállították Mavart, de nem tudtak már segíteni rajta, halottnak nyilvánították.

Nick Mavar

Fotó: YouTube

Mavar 2005 és 2021 között a Deadliest Catch közel 100 epizódjában tűnt fel, az egyik hajón dolgozott. A Deadliest Catch különféle folytatásában is szerepelt, látták az After the Catch, a Deadliest Catch: The Bait nézői is, többek között. Mavar a Halálos fogásból egy 2020. decemberi orvosi botrányt követően távozott, amikor a forgatás közben rosszul lett. A fedélzetmester később beperelte az F/V Northwestern hajó tulajdonosát, azt állítva, hogy nem volt megfelelő terv arra, hogy orvosi segítséget kapjon a világjárvány idején, majd a tulajdonosok beperelték a produkciós céget ugyanezen állítás miatt.

A Halálos fogás a Discovery Channel egyik legnépszerűbb realityje, 2005-ben indult, eddig 20 évad készült, 331 rész került adásba. Az életveszélyes munkát végző, borzasztó körülmények közt dolgozó rákhalászok kemény életéről szóló műsorból már többen meghaltak.

