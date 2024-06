Pál Dénes a templomban is feleségül vette gyerekei anyját

Pál Dénesnek és a feleségének, Heninek már két közös kislánya is született: elsőszülött lányuk, Panna Róza 2018-ban, Emma Sára pedig tavaly született. A páros polgári esküvője 20022 nyarán volt, a napokban pedig a templomban is örök hűséget fogadtak egymásnak. Erről az énekes Instagram-oldalán számolt be közös képük mellett.

Örökkön örökké – eddig is tudtuk és »hivatalosan«, az anyakönyvvezető előtt már rég kimondtuk egymásnak az igent. A hétvégén Isten előtt is megerősítettük az eskünket, a kislányunk pedig részesült a keresztség szentségében

– írta bejegyzésében Pál Dénes.

A közösségi oldalára felkerült szövegben arra is kitért, hogy sokat gondolkodott azon, megossza-e közösségi oldalán ezt a hírt. "Az ember erről nem nagyon beszél, a hit magánügy, nem tesszük a kirakatba” – magyarázta. De a feleségemnek és nekem is fontos volt az egyházi esküvő, ahogy az is, hogy a gyerekeinket megkereszteljék. Emma Sára keresztelője pedig – ugyanúgy, ahogy annak idején Panna Rózáé – csodálatos élmény volt, amit csak a családunkkal osztottunk meg" - árulta el az énekes, aki egyébként igyekszik óvni a magánéletét, csak nagyon ritkán beszél a feleségéről és a gyerekekről.

Különleges helyszínen volt a lánykérés

Néhány éve Rómában lepte meg egy gyűrűvel a szerelmét Pál Dénes, aki erről akkoriban a Mokkában mesélt a TV2-n. Elárulta, hogy párja egyáltalán nem számított rá, hogy ott és akkor felteszi neki a kérdést.

Bár régebben voltak olyan utazások, amikor az énekes szerint jobban számított volna rá, ő úgy érezte, most érkezett el a megfelelő pillanat. "Nálunk kicsit megfordult a sorrend. Előbb jött a pici, és most jön majd az esküvő" - mesélte, hozzátéve, hogy egyáltalán nem bánják, hogy így alakult az életük. "Én is kiveszem a részem a szervezésben. Nem gondoltam volna, hogy ennyire pontosan meg kell tervezni egy esküvőt" - magyarázta.