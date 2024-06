Vadító bikinis fotót mutatott magáról Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch és új vőlegénye sokat utaznak, férfi év elején is egy utazás során kérte meg a modell kezét, Balin. Elmondásuk szerint ennek ellenére sem kapkodnak az esküvővel, kiélvezik a jegyességüket, ebben a döntésben nagy szerepe lehet van den Bosch válásának is.

A jegyespár most Spanyolországba repült egy nyárindító nyaralásra, ahonnan többször is bejelentkeztek már a közösségi oldalaikon. A TV2 szerencselánya most magáról mutatott egy merész bikinis fotót, melyen jól szemügyre vehető, hogy valóban megnőtt a mellmérete is. Bár korábban óvatosan fogalmazott azzal kapcsolatban, miért kell neki egyel nagyobb méretű fürdőruha, de valószínűleg nemcsak hízás, hanem mellplasztika állhat a háttérben.

Nem tűntem ám el, csak várom, hogy végre nyár legyen…

Két dolog hiányzott nagyon az elmúlt időszakban… A víz csobogása, és a szikrázó napsütés látványa. Meg persze néhány új bikini, amiből idén egy mérettel nagyobb kellett" - írta korábbi bejegyzésében Sydney van den Bosch, akinek korábban komoly mellműtétje volt, mely során eltávolították a melleit.

2022 decemberében dupla maszektómián esett át Sydney van den Bosch, akinek orvosilag indokolt volt a beavatkozás, ugyanis édesanyjához hasonlóan mellrákkal küzdött, és a megelőzés érdekében a drasztikus műtét mellett döntöttek. Az eredeti terv az volt, hogy februárban egyszerre esnek át az operáción, a Szerencskerék háziasszonya azonban egy decemberi vizsgálatot követően megtudta, hogy az állapota romlott, és nem várhat hónapokat a műtétre.

Fél évvel ezelőtt, amikor a Szerencskereket forgattuk, akkoriban tudtam már, hogy én ezt a műtétet szeretném elvégeztetni, de akkor én még nem tudtam, hogy mekkora a baj.

És pont a forgatás kellős közepén tudtam meg, hogy ezt nem lehet halogatni, és még decemberben túl kell rajta esnem" - mondta korábban a TV2 sztárja, akinek jóindulatú daganatot találtak akkoriban a mellében.

Később arról beszélt, hogy nem csináltatta meg az eltávolítás után a helyreállító műtétet, de ha eljön az ideje túlesik rajta. Valószínűleg nemrég mégis úgy döntött, hogy nem halogatja tovább, ugyanis egyértelműen nagyobbak lettek a mellei az utóbbi időben.