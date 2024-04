Ekkor megy újra férjhez Sydney van den Bosch

Hét év együttélés után mégis úgy látták jónak, ha vége a viszonyuknak, mivel nagyon sok időt kellett külön tölteniük a különböző életvitelük miatt. Azóta nemcsak a modellre, hanem volt férjére is rátalált a boldogság, nemrég megmutatta új barátnőjét a közösségi oldalán is.

Sydney van den Bosch-t most az újabb esküvőjéről kérdezték, ugyanis új párja, Beni év elején megkérte a modell kezét, amikor együtt Balira utaztak. Bár eddig gyorsan és spontán történtek köztük a dolgok, most állítólag úgy döntöttek közösen, hogy lassítanak és kiélvezik ezt az időszakot és a jegyességüket is, ezért nem kapkodnak az esküvővel.