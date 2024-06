T. Danny porig alázta új dalában Kecskés Enikőt

T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata sokáig titok volt a nyilvánosság előtt, ám mire felvállalták volna ezt a románcot, szakítottak is - írta a Bors. Történt ugyanis, hogy a Dancing with the Stars tavalyi évadában már együtt mutatkoztak, ám

az év végével már lehetett olyan pletykákat hallani, hogy szakítottak.

Bár ezt egyikük sem erősítette meg akkor, mégis beszédes volt, hogy Dani egy "szakítós" albumot jelentetett meg, majd vakációzni is Enikő nélkül ment.

Nem sokkal később viszont jött a várva várt interjú, amiben

a rapper beismerte, amit már nyílt titokként kezeltek a rajongók: szakított modell barátnőjével,

s még hozzátette azt is, hogy a lány már nincs meg, de a szerelem igen. Ekkor mindenki azt hitte, hogy a fiatalok visszatalálnak még egymáshoz, de aztán jött Enikő, aki nem túl kedvesen nyilatkozott a 25 éves zenészről. Nyilván nem kell mondanunk, hogy ezek után Dani már nem akarta visszaszerezni őt, sőt, kőkeményen helyretette a legújabb dalában.

T. Danny: Kussolj, egy Rolexet is kaptál

Új nótája a Szívtipró címet kapta, és nem fogalmaz túl szépen benne az exbarátnőről:

Egyedi a csaj úgy, mint hat másik, Velem vetetné meg az Andrássy-t, Kussolj, egy Rolexet is kaptál

- címezte a sorokat nagy valószínűséggel Enikőnek, akit meg is említ a dalban.

(Bors)