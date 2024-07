Alkoholista sztárok, akik függők voltak, de ma már nem isznak

Az alkoholista sztárok egy része nyíltan elismerte, hogy nem bírtak ellenállni a tudatmódosító szereknek, annyira vágytak a bódulatra. Vannak köztük olyanok is, akik nem önszántukból vallják be függőségeiket, de egyértelmű jelei vannak az alkoholfogyasztásnak, egyesek akár még drogfüggőségtől is szenvednek. A megfelelési kényszer, a média, a stressz, a depresszió, a társadalom, a hirtelen jött népszerűség és az ezzel járó lemondások mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valaki függő legyen.

Alkoholista sztárok

Fotó: Instagram/ cynthiarowley

Az alkoholfüggőség egy olyan szenvedélybetegség, ahol az illető, ez esetben celeb, csak az italra tud gondolni, ami alkoholizmus kialakulásához vezet. Az alkoholizmus definíció az orvostudomány szerint egy olyan szenvedélybetegség, amelyet a kitartó szeszfogyasztás és ennek káros élettani következményei idéznek elő.

Az alkoholizmus tünetei a következők:

rosszkedv

türelmetlenség

álmatlanság

agresszív viselkedés

kezek remegése

étvágy csökkenése

Az alkoholfogyasztás a hírességektől sem áll távol, gyakori az addikció. Egyre több az alkoholista híresség, mondhatni azt is, hogy a hírességek és az alkohol kéz a kézben járnak. A felsorolt sztárok azonban józan életet élnek a függőség után, és örökre letették a poharat.

Amikor a szenvedély betegség: alkoholista sztárok vallomásai

Anne Hathaway

Az ördög Prádát visel sztárja nemrég bevallotta, hogy elvetélt még 2015-ben, gyereke elvesztése pedig lelkileg teljesen a padlóra külde őt, ezért az alkoholba menekült. Helyzetét az sem könnyítette meg, hogy a tragédia idején egy olyan színdarabban játszott, melyben a karaktere terhes volt, ezt pedig borzasztó volt átélnie.

Nagyon nehéz volt nemet mondani az alkoholra.

Korábban, a személyes tapasztalatom alapján úgy véltem, hogy minden jobb az itallal. Üzemanyagként tekintettem rá " - emlékezett vissza az énekesnő, aki mára már letette a poharat.

A színésznőnek a vetélés után két fia született: Jonathan és Jack, akikkel teljes lett az élete.

Fotó: Northfoto/TheImageDirect.com

Naomi Campbell

A brit szupermodell a 90-es évek egyik legnagyobb divatikonja volt, azonban komoly problémákkal küzdött. Állítása szerint barátja, Gianni Versace halála annyira megviselte, hogy elkezdett lecsúszni a lejtőn, folyamatosan ivott és drogozott, amit sokáig tagadott a nyilvánosság előtt. Később beismerte, hogy függő, és az anonim alkoholistákhoz is csatlakozott a verekedős modell.