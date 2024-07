Látványos fogyása óta csak úgy szórja magáról a bikinis képeket Cserpes Laura

Az énekesnőként és színésznőként is ismert Cserpes Laura vállalkozó-üzletember apjával, Cserpes Istvánnal vágott bele a nagy kalandba, az Ázsia Expressz új évadába. Már megvolt a forgatás és haza is értek, a műsort majd ősszel láthatják a TV2 nézői. Cserpes Laura nagyon izgatott volt az út miatt, amiről néhány dolgot már elmesélt, a forgatási kalandok mellett pedig szexi, bikinis képek is megjelentek róla az Instagram-oldalán.

Szórja magáról a szexi, bikinis képeket

Az énekesnő fantasztikus formában van, amit idén nyáron nagyon szívesen megmutat, legutóbb egy albumnyi képpel rukkolt elő a balatoni pihenéséről:

Inzulinrezisztenciával diagnosztizálták az orvosok

Cserpes Lauránál pajzsmirigy-alulműködést és inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak. Az énekesnő miután érzékelte, hogy valami nincs rendben az egészségével, alaposan kivizsgáltatta magát és lépésről-lépésre haladva sikerült meggyógyulnia.

Cserpes Laura 2014-ben észlelte magán először a jeleket, akkor egy szakember diétát javasolt neki. Elmondása szerint hiába tartotta be az étrendet, már az sem segített és folyton depresszívnek, fáradtnak érezte magát. Majd alaposabban is kivizsgáltatta magát, vérvétel és ultrahang után derült ki, hogy pontosan mi a baja.

Hogyan küzdöttem le az inzulinrezisztenciát? Dr. Gajdács Ágnes tanácsai az IR-ről címmel készített nemrég egy videót az énekesnő, amelyben saját példáján keresztül szeretne segíteni követőinek.

Az én történetem akkor kezdődött, amikor a pajzsmirigy alulműködést diagnosztizálták nálam, és ugye ez rögtön egy inzulinrezisztenciával kéz a kézben megérkezett az életembe.

Azt meséltem itt már nektek, hogy semmi fogalmam nem volt a pajzsmirigyről, ugyanúgy az inzulinrezisztenciáról sem, mert hála istennek, nekünk a családban nem volt cukorbeteg – kezdte Laura.

"Állandóan éhes voltam, mint amikor így feltépnéd a hűtő ajtaját... nagyon kívántam ilyenkor az édességeket, olyat, amiben nagy mennyiségű szénhidrátot magunkhoz veszünk... Hiába ettem, nem volt ez a jóllakottság érzetem, folyamatosan ez az éhségérzetem volt, kézremegésem, illetve a hajam hullása, a bőröm minősége az egyébként a pajzsmirigy működéssel is összeköthető. Egy vérvétel alkalmával derült ki, hogy inzulinrezisztens is vagyok" – tette hozzá, és dr. Gajdács Ágnest kérdezte a betegségről.

Az inzulinrezisztencia még nem betegség, ez egy állapot. Ha időben észreveszi az ember és tesz ellene, akkor gyakorlatilag ezt maradéktalanul meg lehet gyógyítani, és akár a cukorbetegség kialakulását is meg tudja az ember úszni

– mondta a belgyógyász.

A videót teljes terjedelmében itt lehet megnézni.