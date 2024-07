Felismerhetetlenre plasztikáztatta magát a Dallas gonosz sztárja - fotók

A Dallas nézői bizonyára emlékeznek még Kristin Shepardra, aki Samantha intrikus húgaként jelent meg a történetben, Jockey-val viszonyt is folytatott – majd a sorozat és egyben a tévétörténet egyik legnagyobb rejtélye is hozzá volt köthető.

Kristin Shepard és Jockey Ewing (Mary Crosby és Larry Hagman), Dallas

Fotó: CBS / CBS

A Dallas volt ugyanis az a sorozat, amely annak idején népszerűvé tette a cliffhanger módszerét, miután a harmadik évad végén a rajongva utált Jockey-t valaki lelőtte – a tettes kilétére azonban csak a negyedik szezon negyedik epizódjában derült fény, nyolc hónapig izgulhattak és találgathattak a rajongók.

Tévésorozat körül korábban sosem alakult ki ekkora érdeklődés: mindenkinek megvolt a maga elmélete, a kérdéssel komoly fogadóirodák is foglalkoztak,

a "Who Shot J. R.?", vagyis "Ki lőtte le Jockey-t?" felirat pólókra került. A producert, Leonard Katzmant még a korábbi amerikai elnök, Gerald Ford is megkörnyékezte, hogy árulja el a titkot, a Jockey-t alakító Larry Hagmannek pedig egy nyaralás során állítólag százezer dollárt kínált valaki ugyanezért.

Végül senki nem járt sikerrel, aki a színészekből próbált kihúzni valamit, már csak azért sem, mert

ők sem tudták előre, hogy ki volt a tettes.

Az alkotók viszonylag egyszerű módszert alkalmaztak: az égvilágon mindenkivel felvették a jelenetet. A kamera előtt nemcsak a színészek, de több producer, vágó, sminkes is lelőtte Jockey-t, sőt maga Hagman is elsütötte a fegyvert, vagyis a teóriák közül az öngyilkossági kísérletet sem zárták ki.

1980. november 21-én a nagy titkolózás végül meghozta a gyümölcsét, ugyanis az Egyesült Államokban 83 millióan voltak kíváncsiak a tettest leleplező részre, a Who Done Itra – amivel az rögtön az amerikai tévétörténet addigi legnézettebb sorozatepizódjává vált, a mai napig is a második.

Ki volt a tettes?

A tettes, mint kiderült, Kristin Shepard volt, akit Mary Crosby alakított 28 epizódban – aki egyébként az Amerika-szerte kedvelt Bing Crosby lánya, a producerek eleinte nem is gondolták, hogy a nézők elfogadják majd ilyen intrikus szerepben.

A ma már 64 éves színésznőt aztán olyan filmekben és sorozatokban is láthattuk, mint a Gyilkos sorok, a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai, a Star Trek: Deep Space Nine, a Beverly Hills 90210, a Zorro legendája vagy A ház úrnője. Utolsó filmje (eddig) a The M Word volt, 2014-ben visszavonult.