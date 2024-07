Plasztikai műtéten esett át Demcsák Zsuzsa - fotó

Demcsák Zsuzsa az Instagramon mutatta meg két fotóval, hogy plasztikai műtét útján szabadult meg az álla alatti feleslegtől, amivel sokáig nem tudott mit kezdeni, hisz edzés hatására sem tűnt el.

"Végtelenül hálás vagyok dr. Krasznainak, hogy eltüntette azt a »tokát«, amit egyébként semmi mással nem lehetett. Ez a new lift kezelés, amely hatékony az áll alatt, a comb belsejében, valamint az ún. integetőhájnál. A második képen már láthatjátok az eredményt, de a mindössze 40 perces műtét csak fél év után kezdi el igazán kifejteni a hatását. Én imádom!" – írta lapozható bejegyzéséhez a TV2 műsorvezetője. Nézze meg!

Demcsák Zsuzsa fotói a plasztikai műtétjéről:

Sokan tévesen gratuláltak neki

Bár a fotókon Demcsák Zsuzsa a beavatkozást végző orvossal látható, a kommentelők közül láthatóan többen úgy vélték, hogy a harmadik férjével pózol. "De helyesek vagytok. Gratulálok Zsuzsa" – írta valaki, amihez aztán mások is csatlakoztak: "Gratulálok Zsuzsi! Nagyon szép pár vagytok. Sok boldogságot kívánok nektek az életben!", illetve "Gratulálok! Most tényleg látszik, hogy szereted, és boldog vagy! Ragyogsz!" – olvasható pár másik hozzászólás a bejegyzésnél.

Nemrég mutatta meg a férjét

A félreértés talán annak is betudható, hogy Demcsák Zsuzsa valóban a minap mutatta meg a férjét is, akivel tavaly év végén házasodtak össze titokban. Az esküvőre karácsony előtt pár héttel kerülhetett sor, de a műsorvezető csak december 24-én közölte, hogy harmadszor is férjhez ment.

"A nagy ünnepi rohanás előtt szerették volna megtartani az egyébként nagyon szűk körű eseményt. Mivel Zsuzsának ez már a harmadik házassága, nem volt fontos számára a nagy lagzi, csak az, hogy hivatalosan is kimondhassa szerelmének, hogy férjem" – árulta el még korábban egy ismerősük. A férj egyébként milliárdos üzletember, így a nászutat azért nem aprózták el: Szingapúrba utaztak.

Demcsák Zsuzsa korábban az indiai Krishan Dangwal felesége volt, első férjével azonban sokkal rosszabbul végződött a házassága: négy és fél évig pereskedtek, 2017-ben zárult csak le az ügyük.