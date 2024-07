Eddie Murphy már a temetéséről beszél

A 63 éves Eddie Murphy egy friss interjúban arról is beszélt, hogy miként képzeli el a majdani búcsúztatását. Kevin McCarthy az Instagramon tette közzé a felvételt, amelyben a színész először azzal viccelődött, hogy még a temetésén is a Beverly Hills-i zsaru zenéje fog szólni, hogy mosolyt csaljon a gyászolók arcára – de aztán előállt a valódi elképzelésével is.

"Csak viccelek, mert soha nem lesz temetésem. Mármint én is ugyanúgy meg fogok halni, mint mindenki más, de a szeretteim tudják... Nem lesz temetés. Csak hagyjanak csendben elmenni" – mondta Eddie Murphy, bár azt nem részletezte, hogy a temetést pontosan mivel váltaná ki. Nézze meg a vallomását!

Videón, ahogy Eddie Murphy a majdani búcsúztatásáról beszél:

Eddie Murphy az interjúban eredetileg arról beszélt egyébként, hogy mit jelent neki legendás filmje, a Beverly Hills-i zsaru nem kevésbé ikonikus főcímzenéje. A téma persze nem véletlenül került elő, hisz a napokban jött ki a Netflixen a Beverly Hills-i zsaru negyedik része, a Beverly Hills-i zsaru: Axel Foley, amelyben még mindig Eddie Murphy játssza a címszerepet.

Az eredeti Beverly Hills-i zsarut 1984-ben mutatták be, a 48 óra és a Szerepcsere után Murphy ezzel betonozta be magát a hollywoodi sztárvilágba. Az akciódús krimihez 1987-ben és 1994-ben is készült egy folytatás, 2013-ban pedig tévésorozat formájában akarták feltámasztani – abból azonban nem lett semmi, a pilotnál tovább nem jutottak az alkotók.

A Paramount egyébként pont a tévés kísérlet kudarca után kezdett el dolgozni a most megjelent negyedik filmen, miközben Eddie Murphy és Jerry Bruckheimer júniusban (még a premier előtt) bejelentették, hogy már az ötödik filmen is gondolkodnak.

Nem Eddie Murphy az egyetlen különc Hollywoodban

Eddie Murphy előtt is voltak sztárok, akik szokatlan dolgokat hagytak meg a végrendeletükben: volt, aki minden évben szeánsszal akarta megidéztetni a szellemét, más a hangjáról rendelkezett, de olyanról is tudunk, aki az utolsó kívánságával megvendégelte a barátait, megkönnyítette a macskája életét, vagy épp a feleségének küldözgetett rózsákat a halála után. Ha inkább ezek a sztorik érdeklik, ide kattintson!