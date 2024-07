Dávid Petra a TV2 nagysikerű párkereső realityjéből lehet ismerős a nézőknek, ahova azért jelentkezett, mert bízott abban, hogy megtalálja a kísérlet során a megfelelő társát.

A jelenleg személyi edzőként dolgozó lány korábban kövér volt, azonban kitartásának, egészséges életmódjának, és a sportnak köszönhetően bombaformába került, amire hihetetlenül büszke. A műsor óta rengeteg üzenetet és ajánlatot kap, nemrég pedig egy idős férfi zaklatta őt megállás nélkül.

"Van egy idős bácsi az edzőteremben, szerintem házas is. Körülbelül 7-8 éve járok ugyanebbe a terembe, azóta ő is itt van, rendszeresen dumál nekem és ajánlatokat is tesz.

Nem vonzódom a hetven év feletti bácsikhoz, ha elképzelem, kiráz a hideg, egy idő után szóltam is neki, hogy hagyja ezt abba.

Amikor az adások elindultak a tévében, írt az edzői oldalamra egy hozzászólást, hogy ez a műsor nagyon nem kellett nekem, mert nagyon lejáratom magam" - mesélte a TV2 sztárja, aki miután szólt a férfinak, az alkoholistának állította őt be.

"Hat versenyfelészülésemet kísérte végig, amit alkohol mellett nem lehetne véghezvinni, hiszen köztudott, hogy az alkoholnak izombontó hatása van, ráadásul rengeteg kalória.

Alkoholista testépítő nem létezik

- magyarázta.

A vele történtek miatt teljesen másképp tekint az idősekre, és megdőlt a róluk alkotott képe.

"Az igazság az, hogy a kommentelők nagy része otthon ülő nyugdíjas, aki unatkozik.

Nekem eddig volt egy olyan sztereotípia a fejemben, hogy a nagypapák és nagymamák kedvesek és aranyosak, de úgy tűnik, naív voltam, mert sajnos a valóság épp ennek az ellenkezője

- nyilatkozta a Metropolnak.

Egy titokzatos férfival ismerkedik

A Házasság első látásra sztárja, Dávid Petra a műsorban ugyan nem találta meg a társát, úgy tűnik, hogy végre rátalált a szerelem.

"Eredetileg egy együttműködés miatt utaztam Noszvajra, először egy barátnőmmel, aki a koszorúslányom is volt az esküvőn, majd miután ő elment, eljött ez a fiú egy kis időre" - kezdte a személyi edzőként dolgozó lány.

Az az igazság, hogy egy ideje már ismerkedünk, nagyon helyes, és most arra is rá kellett jönnöm, hogy nekem igenis fontos, hogy valaki kisportolt legyen" - árulta el.