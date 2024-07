Jennifer Lawrence hazaküldte az esküvőjéről Robert De Nirót

Mindkettőjük számára kellemetlen volt a helyzet, Jennifer Lawrence ezért hazaküldte az esküvői próbavacsorájáról Robert De Nirót, mielőtt 2019-ben hozzáment egy művészeti galéria igazgatójához, Cooke Maroney-hoz.

"Odanéztem, és megláttam Bobot, aki nem ismert senkit. Csak kóválygott, én meg rögtön arra gondoltam, hogy ezt biztosan nem akarja, és én sem akarom, hogy itt legyen. Szóval odamentem hozzá, és a fülébe súgtam, hogy »Menj haza!«. Kedves és udvarias volt, beszélt a szüleimmel is, de mondtam neki, hogy menjen" – mesélte a Napos oldalért Oscar-díjjal jutalmazott (és még háromszor jelölt) színésznő.

Jennifer Lawrence és Robert De Niro együtt

Fotó: Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jennifer Lawrence egyébként sem érezte magát túl jól a próbavacsorán: habár megkönnyebbült, amikor Robert De Niro hazament, a többi vendégért még mindig aggódott. "Annyira stresszes! Egyáltalán nem érzed jól magad, de folyton azon aggódsz, hogy a többiek jól érzi-e magukat. Sosem felejtem el, én azon borultam ki, hogy a vendégek biztosan fáznak. Az összes barátom azt hazudta, hogy senki nem fázik, és minden rendben van. Aztán jött az anyám azzal, hogy »odakint dermesztő hideg van, a nagyanyád majdnem belehalt«" – magyarázta.

Min dolgozik mostanában Jennifer Lawrence?

Jennifer Lawrence jelenleg a legjobban fizetett színésznő Hollywoodban, épp hét produkció is készül vele az IMDb szerint. A színésznő benne lesz az Édentől keletre következő adaptációjában, miközben Amy Schumerrel is dolgozik egy másik projekten, Paolo Sorrentinóval pedig kettőn. Emellett jön még vele Luca Guadagninótól a Burial Rites, illetve a The Wives és a Die, My Love.

Legutóbbi filmjében, a Barátnőt felveszünk című szexvígjátékban Jennifer Lawrence karaktere elcsábított egy 19 éves fiút – ami persze sok vitát is kiváltott, a színésznőt azonban teljesen meztelenül is láthattuk a produkcióban, amire a 2018-as Vörös veréb óta nem volt példa. Jennifer Lawrence a tengerparton mutatkozott ruha nélkül, ami a tévés és filmes meztelenkedésre szakosodott Mr. Skin szerint 2023 legszexibb meztelen jelenete volt.