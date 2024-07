Teljesen összetört a súlyos balesete miatt a magyar műsorvezető - videó

Mint ismert, a TV2 műsorvezetője, Kandász Andrea a napokban egy igen ijesztő videóval jelentkezett be a közösségi oldalán. A felvételen jól látható, hogy a sztárnak mind a két karja gipszben van, ez pedig aggodalomra adott okot. Később lánya elárulta, hogy biciklibalesetet szenvedett az édesanyja, eltört mind a két karja.

"Egy hete bringaúton a saját sávomban nekem jöttek . Röpülés, mindkét alkarom eltört.

Fájdalom, de óriási öröm , hogy nem a fejem csapódott be.

Azóta is hálás vagyok a jó Istennek, a Sorsomnak ezért. Úgyhogy vigyorgok. Itthon vagyok . Egyedül semmi nem megy. A kiszolgáltatottság érzését eddig nem ismertem.

Nem tudtam, hogy milyen nagy probléma lehet akár egy fogmosás, viszketés vagy egy falat kenyér bejuttatása a számba.

A legnagyobb nehézséget mindig is a segítség kérése és a türelem jelentette számomra. Nem ment. Hálás vagyok azért, hogy most megtanulom, és szerencsés, mert van kitől segítséget kérnem" - osztotta meg Kandász Andrea, aki a Mokkában azt is elárulta, hogy számos nehézséggel kellett megküzdenie, ugyanis vizet sem tudott önteni magának, és az egyik szobába is becsukta magát.

"Nagyon érdekes helyzetek vannak. Az első sokk után úgy fogtam fel, hogy ujjászülettem.

Örülök, hogy nem a fejem loccsan végül.

A jobb kezem meg van műtve, a bal kezemen pedig egy teljes gipsz van. A mindennapok azonban még mindig nehezek.

Volt olyan, hogy éjszaka, hajnali kettőkor elkezdtem azon sírni, hogy megcsípett egy szúnyog, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy vakarjam meg.

A férjemet nem akartam felkelteni, végül a fal sarkával vakartam meg a hátamat. Tegnap reggel könyökkel indítottam be a kávéfőzőt, de vizet és tejet nem tudok belerakni, ahhoz is segítség kell - magyarázta a műsorvezető.

Hozzátette, hogy lányának és férjének is türelmesnek kell lennie hozzá, és saját magának is magához, majd az egészet egy családi csapaépítő programhoz hasonlította.