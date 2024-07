A TV2-n térhet vissza a Legyen ön is milliomos! című vetélkedő, amelyben a játékosok alapvetően műveltségi kérdésekkel nyerhettek pénzt – a régi verzióban 20 millió forint volt a fődíj.

A TV2 sajtóosztályától egyelőre nem kaptunk hivatalos választ, de a SorozatWiki úgy tudja, hogy a Legyen ön is milliomos! a 2024/25-ös televíziós szezonban kerülhet újra képernyőre, a házigazdája pedig Palik László lesz.

Palik legutóbb az Exatlon Hungary mellett a Fuss, család, fuss! című sportvetélkedőt vezette a TV2-n, de 2021-ben távozott a csatornától – azóta viszont máshol sem tűnt fel, saját videosorozatát vitte a YouTube-on.

A Legyen ön is milliomos! eredetileg 2000-ben indult Magyarországon, legutóbb 2019-ben tért vissza a TV2-n, akkor Gundel Takács Gáborral.

Klasszikus műsorról van szó

A Legyen ön is milliomos! (eredetiben Who Wants to Be a Millionaire?) az 1998-as brit eredeti nyomán 1999-ben indult el az Egyesült Államokban: az első három évben az ABC-n ment, utána került át szindikátusi sugárzásba, országszerte adták kisebb-nagyobb adók.

Az Egyesült Államokban a húsz év alatt mindössze tizenketten nyerték meg a fődíjat, az első, John Carpenter már 1999-ben. Emlékezetes volt, hogy egyetlen segítséget sem használt fel, az utolsó kérdésnél is csak azért hívta fel az apját, hogy megmondja neki, most fog egymillió dollárt nyerni.

A Legyen ön is milliomos! a világ egyik legnépszerűbb vetélkedőjévé nőtte ki magát: rengeteg verziója készült világszerte, amelyek közül az angol eredeti 2014-ben ért véget, az amerikai verzió pedig húsz év után, 2019-ben búcsúzott a képernyőtől.

Az utóbbi időben divatos ügyességi, showszerű vetélkedőkkel szemben a Legyen ön is milliomos! mindig is a tudásról szólt, a játékosok lexikális tudásukkal, műveltségükkel juthattak a pénznyereményhez.

