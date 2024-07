Kinek szurkolnak a magyar sztárok a foci Eb-n?

Balázs Pali is szívesen focizik

Én szeretem a látványos mérkőzéseket. Sajnos a túlzott taktikai háború is rányomja a bélyegét arra, hogy sok meccs kevésbé élvezetes, mint azt az ember várná.

Most főként az angolokra gondolok, akik valami miatt nem azt hozzák a pályán, mint amit a klubcsapataikban az elmúlt időszakban,de összességében én a magyar csapaton kívül és a magyar játékosokon kívül nem rajongok senkiért” – mondta a zenész, aki mint magát a sportágat szerető néző alkotott véleményt az idei mérkőzésekről. Balázs Pali azt is elárulta, hogy nézni fogja az elődöntőket és a döntőt is, melyben a spanyolok a franciákkal, majd a hollandok az angolokkal fognak összecsapni, hogy kiderüljön, közülük kik játszanak a vasárnapi döntőben.

A zenész elmondta, hogy ha úgy alakul társasággal is néz meccset, de akkor a társalgás miatt elveszik a meccs valódi értéke, hiszen nem úgy figyeli az ember, mintha egyedül nézné, viszont egyelőre konkrét tervei a döntőre nincsenek."Van, amikor barátokkal nézzük a meccset együtt, van, amikor egyedül szeretem nézni, mert sokszor a baráti társaság elviszi a fociról a fókuszt, mert mindenki jön a történeteivel. Ilyenkor a nagy nevetések, a sztorizások elviszik a meccsek valós értékét, úgyhogy még nem tudom, hogyan lesz a döntő napján. Annyi biztos, hogy nyilvános helyeken nem szoktam nézni, ahol egyszerre lehet kivetítőkön szurkolni, ez minden bizonnyal most is így lesz” – zárta Balázs Pali az Origónak.