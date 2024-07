Matthew McConaughey arca feldagadt, teljesen felismerhetetlen a színész - kép

Matthew McConaughey-t számos szokatlan helyzetben láttuk már, olykor pedig a külseje is teljesen megváltozott, azonban nemrég olyan fotót mutatott, ami tejesen megrémisztette a rajongókat. A színész elárulta, hogy a minap megcsípte őt egy méh, ennek következtében pedig csúnyán feldagadt az egyik szeme, és a fél arca, amiről fotót is mutatott a közösségi oldalán. Többen alig ismerték őt fel, jobbulásukat fejezték ki, sőt néhányan még hasznos tanácsokkal is ellátták McConaughey-t.

Jaj, Matthew! Ijesztő, az biztos! Remélem hamar meggyógyulsz

- írta egy nő.

"Egy kis szteroid, antihisztamin, pihenés, és meglátod, hogy jobban érzed majd magad" - olvasható egy hozzászólás.

Azonnal menj be a kórházba

- parancsolt rá valaki.

Molesztálta őt egy férfi

Négy évvel ezelőtt jelent meg az Oscar-díjas Matthew McConaughey önéletrajzi könyve, amelyből sok intim részlet is kiderült.

A világsztár Greenlights címmel adta ki önéletrajzi könyvét, amely egy hagyományos visszaemlékezés helyett inkább meghatározó pillanatok gyűjteményének tűnik, de így is sok érdekességet ígér.

A színész már a bevezetőben felvillantott pár témát, amikről később szó fog esni: rögtön kiderült például, hogy a szüzességét úgy vesztette el 15 évesen, hogy megzsarolták – ő pedig utána sokáig komolyan hitte, hogy a pokolban fog égni, amiért házasság előtt szexelt.

"Molesztált egy férfi, amikor 18 éves voltam, és öntudatlanul feküdtem egy furgon hátuljában" – írta McConaughey szintén a bevezetőben, de rögtön hozzá is tette, hogy nem érzi áldozatnak magát: szerinte az univerzum folyton azon ügyködik, hogy boldoggá tegye.

Több éven keresztül zaklatta egy nő

Bírósági úton szerzett öt évre vonatkozó távoltartási végzést egy nő ellen, aki kéretlen üzenetekkel bombázta és nevetséges perekkel fenyegette, miközben azt képzelte, hogy kapcsolatban állnak.

A sztár az után fordult a bírósághoz, hogy megtudta, a nő közös fotólehetőségre is jogosító jegyet vett Los Angeles-i könyvbemutatójára, holott több száz kilométerrel arrébb lakik. McConaughey új könyve, a Just Because ráadásul gyerekkönyv, így a bemutatón sok gyerek is megjelent, az ő biztonságukat fokozottan védeni akarta a színész.