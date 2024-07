Hihetetlen, hogy megcsalta férje a vadmacska orosz modellt - privát képek

1996. január 23-án született Moszkvában a gyönyörű Anastasia Reshetova modell, akinek édesapja Grigorij Anatolijevics Reshetov ezredes, a jogi és történettudományok szakértője. Szülei válása után őt és húgát is édesapjuk nevelte fel. Az 578-as számú iskolában tanult az Orekhovo-Borisovo Severnoe negyedben, később színészetet tanult, majd 2014-ben érettségizett és még ebben az évben, 18 évesen részt vett a Miss Oroszország szépségversenyen, amit végül meg is nyert.

Az egykori szépségkirálynő ma már 28 éves és egy gyerek édesanyja, úgy tűnik hamarosan férjhez is mehet, de egyelőre titkolja, ki az a férfi, aki elrabolta a szívét, ugyanis az elmúlt időszakban rengeteget bántották, mivel durva megcsalási botrányba keveredett. Reshetovát nem más, mint az egyik orosz népszerű énekesnő, Alsu vádolja azzal, hogy vele csalta meg a férje, és ő hiába tagadja, az énekesnő azóta sem nyugszik és őt okolja a válásukért. Emiatt a modell rengeteg bántást kapott a közösségi oldalán, most állítólag ő is perre készül a vádaskodás miatt.

Nézze meg Anastasia Reshetova legszexibb fotóit az alábbi galériában!