Budapesten ünnepelte az évfordulóját a hollywoodi sztárpár - fotó

A több mint 60 filmben és sorozatban látott Diane Kruger és szintén színész vőlegénye, Norman Reedus a nyolcadik évfordulójukat ünnepelték, aminek kapcsán a színésznő egy Budapesten készült szelfijüket tette közzé az Instagramon. A képen a pár a Ferenciek teréhez közel látható egy rooftop barban, nézze meg!

Diane Kruger évfordulós bejegyzése az Instagramról:

"Nyolc. Ki gondolta volna? Szeretlek, Muffin! Elég menő együtt élni az álmunkat" – írta a posztjához Diane Kruger, a kísérőszövegből tehát nem derült ki, hogy a kép friss-e, netán régebben készült. Annyi biztos, hogy Norman Reedus idén áprilisban még Magyarországon volt, miután itt forgatta a John Wick spin-offját, a Ballerinát.

Diane Krugerrel 2016 júliusában jöttek össze, 2021 óta pedig jegyben is járnak – miközben 2018-ban kislányuk született. Norman Reedusnak emellett az egykori szupermodelltől, Helena Christensentől is van egyébként egy huszonéves fia, Diane Krugernek pedig olyan partnerei voltak korábban, mint Guillaume Canet vagy Joshua Jackson.

Hol láthattuk a párt?

Diane Kruger német színésznő: idén a The Shrouds és a Longing című filmekben láthattuk, korábbról olyan produkciókból is ismerős lehet, mint a Trója (ahol Szép Helénát játszotta), A nemzet aranya, a Becstelen brigantyk, a Sötétben vagy az Ismeretlen férfi.

Norman Reedus a The Walking Deadben tizenkét évig alakította Daryl Dixont, majd a szerepét a tavaly indult spin-offban, a The Walking Dead: Daryl Dixonban is megismételte. A kettő között a Motorosokban tűnt fel, de egyébként is imád motorozni, Ride with Norman Reedus címmel motoros útisorozata is indult 2016-ban.

A színész közben hamarosan a Testvérbosszú kései folytatását is elkezdi forgatni (készül a The Boondock Saints III), de jön majd vele valamikor a The Housewife is, amelyben Naomi Watts oldalán fog feltűnni – miközben Diane Kruger Vincent Cassellel, illetve Matthias Schweighöferrel is dolgozik mostanában a Saint-Exupéryn és az Amrumon.