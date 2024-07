Így bújik Rafael Nadalhoz Gelencsér Tímea - kép

Mallorcán járt a napokban az édesanyjával Gelencsér Tímea, aki fantasztikus élményekkel gazdagodott: mivel teniszrajongók, elmentek meglátogatni a Rafael Nadal Museumot, ahol ott volt maga Rafael Nadal is.

Elképesztően aranyos volt!

— írta közös szelfijük mellé az influenszer, modell. Gelencsér Tímea a bejegyzésében még azt is hozzátette, hogy megnéztek néhány ATP-meccset is, ha már ott jártak. "Megnéztük élőben a Mallorca ATP férfi és páros döntőjét is. Jártunk szerpentines roadtripen, felfedeztük a belvárost, jókat ettünk, ittunk. Boldog vagyok, hogy megadatik a szüleimmel együtt utazni és élményeket gyűjteni, 30 felett nem is tudnék miért hálásabb lenni" - írta a bejegyzésében.

Gelencsér Tímea/Facebook

Úgy érzi, kettős életet él

Gelencsér Timi mondhatni kettős életet él: a modellkedésben és szépségiparban való tevékenységével teljes mértékben a nőies oldalát erősíti, ám ha sportra kerül sor, akkor derekasan, mondhatni, férfiasan helytáll.

Számára egy párkapcsolatban is rendkívül fontos tényező, hogy a férfi is szeressen mozogni:

ez pedig tökéletesen igaz jelenlegi szerelmére.

Gelencsér Timi: Ez nem feltétlenül működik

Nem tudnék választani a sportos és a szépségkirálynős énem között - árulta el a 2016-os Miss World Hungary győztese egy sportesemény sajtótájékoztatóján a Borsnak, mikor arról kérdezték, mit felelne, ha választani kéne edzőcipő és magassarkú közül:

Egyik lábamon sportcipő, másikon tűsarkú…

- vágta rá nevetve Timi, aki a sajtó nyilvános megjelenésein és a hétköznapjaiban is a nőies megjelenés mellett teszi le a voksát, ám a sportolást semmiképp sem szorítaná háttérbe. Sőt, a párválasztást illetően is kardinális kérdés, hogy a mellette lévő férfi, partnere legyen az aktív programokban is.

Úgy gondolom, hogy ez az „ellentétek vonzzák egymást”, ez nem feltétlenül működik.



Szerintem fontos, hogyha én szeretek sportolni, akkor a párom is szeressen. Így megyünk el túrázni, biciklizni, síelni. Ez szerintem nagyon fontos, mert így együtt gyűjtjük az élményeket. Ezeket nem lenne jó külön csinálni – mondta Timi, aki egy évvel ezelőtt fedte fel párja kilétét.