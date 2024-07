Emberöléssel vádolják a Red Hot Chili Peppers zenészét

Gondatlanságból elkövetett emberölés, az édesapja halála miatt perelte be Josh Klinghoffer zenészt egy Ashley Sánchez nevű nő.

A gitáros még márciusban a kaliforniai Alhambrában ütötte el a 47 éves séfet, Israel Sánchezt, aki épp a zebrán kelt át gyalog – és a baleset során olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy a kórházban meghalt.

Térfigyelő kamerák felvétele szerint Josh Klinghoffer a baleset pillanatában a telefonját tartotta a kezében, Ashley Sánchez ezért vádolja hanyagsággal, gondatlanságból elkövetett emberöléssel.

Josh Klinghoffer a balesetkor egyébként maga hívta ki a mentőket, és a hatóságokkal mindenben együttműködött: a helyszínen ezért sem indult ellene eljárás, Ashley Sánchez szerint azonban a rendőrség nem vizsgálta ki rendesen az ügyet.

Ki az a Josh Klinghoffer?

Josh Klinghoffer főleg a Red Hot Chili Peppers korábbi gitárosaként ismert: 2009 és 2019 játszott a zenekarban több turnén és két stúdiólemezen (I'm With You, The Getaway), valamint a B-oldalas felvételeket tartalmazó I'm Beside You-n. Az együttes tagjaként 2012-ben a Rock and Roll Hall of Fame-be, vagyis a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is beiktatták, 32 évesen ő volt akkor a legfiatalabb zenész, akit valaha ez a megtiszteltetés ért.

Tagja volt az Ataxiának, a Warpaintnek és a The Bicycle Thiefnek is, jelenleg a Dot Hacker nevű alternatív rockbandát vezeti. A Red Hot Chili Peppers jelenlegi gitárosának, John Fruscianténak a szólólemezein is közreműködött, miközben olyan előadók albumain is hallható a játéka, mint Tricky, PJ Harvey vagy a Gnarls Barkley.

Josh Klinghoffer turnézott Vincent Gallóval, a Butthole Surfersszel, a Sparksszal, Beckkel és Iggy Poppal is. A Jane's Addictionben Dave Navarrót helyettesítette tavaly, amikor Morrissey-vel is dolgozott egy lemezen – az azonban a mai napig nem jelent meg. Mostanában a Pearl Jammel játszik a koncertjeiken, de Pluralone művésznéven három szólólemeze is megjelent 2019-ben, 2020-ban, illetve 2022-ben.