Siklóernyőzés közben érte baleset a TV2 sztárját

A Szerencsekerék hétfői adásában a Madách Színház színésze, a Farm VIP-ben is látott Sánta László a sztárvendég, aki egy korábbi siklóernyős balesetéről is beszámol Kasza Tibinek és a nézőknek.

"A siklóernyőnek az a csodája, hogy itt nem ugrani kell, hanem hogy ha megfelelő a szélnek a sebessége, felhúzod a fejed fölé az ernyőt, állsz gyakorlatilag a starttal szemben, és elindulsz. Kicsit futsz, és a szél felemel az ernyő segítségével. Ez egy varázslatos dolog, de nem veszélytelen, ez kétségtelen, velem is előfordult már, hogy ráfáztam...

Elszúrtam egy leszállást, és egyenesen rászálltam egy fára, az gáz volt.

Lecsatoltam az ernyőt, és lemásztam, az ernyőt pedig leszedték. Hál' istennek nem történt senkinek semmi baja, se az ernyőnek, se nekem" – mesélte a TV2 stúdiójában. Nézze meg videón!

Sánta László a siklóernyős balesetéről mesélt a Szerencsekerékben:

A fiának akart bizonyítani a Farm VIP-ben

Sánta László a középmezőnyben esett ki a Farm VIP legutóbbi évadából, amelyet aztán Szabó Simon nyert meg. Sánta László nagyon szeretett volna bekerülni a legjobb ötbe, elsősorban a fiának szeretett volna bizonyítani: "Nem titkoltam, óriási bizonyítási vágy volt bennem, ezzel kapcsolatban is nagyon sokat kaptam a farmtól. Elsősorban a fiamnak akartam megmutatni, hogy egy erős férfi vagyok, és hogy vele együtt a szüleim is büszkék lehessenek rám. Tizenöt másik ember mellett is ki tudok tűnni, fel tudnak rám figyelni azon értékek miatt, amiket képviselek" – magyarázta a kiesés után.

Fotó: Instagram/Sánta László / Instagram/Sánta László

"Időről időre tényleg bebizonyosodik, hogy sokkal többre képes az ember, mint amit kinéz magából. Egyébként is van bennem egy kishitűség, biztosan azért lettem színész, hogy folyton visszajelzéseket kaphassak. A viccet félretéve, ez egy olyan hely vagy buborék, ahol biztonságos keretek között tudod jelentősen bővíteni a határaidat. Emberként bemenni, és annak is maradni... ez volt a célom. Amit valaki háta mögött vállaltam, azt a szemükbe is megmondtam" – mondta még a Farm VIP-ről korábban.