Völgyi Zsuzsi meglepő dolgot árult el a párkapcsolatáról

Mint ismert, Völgyi Zsuzsi egy párt alkot a nála 20 évvel fiatalabb zenésszel, a Virtuózokban megismert Kökény Tamással. Az énekesnőt sokan támadták a párválasztása miatt, többek szerint túl fiatal hozzá a férfi. Völgyi Zsuzsi egyelőre igyekszik kizárni ezeket a rosszindulatú megjegyzéseket, melyek valószínűleg nem érték meglepetésként őt sem, de most úgy döntött, hogy letiltja a hozzászólásokat a közösségi oldalán, hogy ne szabaduljanak el ennél is jobban az indulatok.

Völgyi Zsuzsi ugyan elhatározta, hogy ezentúl nem beszél a magánéletéről, most mégis kivételt tett. Kiderült, hogy habár már lassan három éve vannak együtt Tamással, még mindig nem költöztek össze.

"Augusztusban már a harmadik évfordulónkat ünnepeljük, Tomi szép lassan belesimult az életünkbe.

Az a kulcsa a szerelmünknek, hogy egy pár vagyunk, de nem élünk együtt, mind a kettőnknek megvan az otthona.

Így nálunk nincsenek szürke hétköznapok, mindenki szervezi a saját életét. Nem múlik a vágyakozás a másik iránt, és minden egyes találkozásra nagyon készülünk, várjuk, és amíg nem látjuk újra egymást, addig hiányzunk egymásnak" - árulta el az énekesnő aki ügyel arra, hogy ne a nyilvánosság előtt élje a magánéletét.

"Akkor eldöntöttem, hogy bezárom életem lapjait, nem leszek többé nyitott könyv. Mondják, hogy közszereplő vagyok, ez hozzátartozik, de én ezzel nem értek egyet.

Ez az én életem, és a magánéletem legyen tényleg a magánéletem.

Azóta bármi történt velem, azt megtartom magamnak: maradjon csak az enyém! Persze rögtön jelentek meg cikkek, hogy nincsenek új közös fotók, akkor biztosan szakítottunk. De ez egy félreértés: boldog vagyok a párommal!" - magyarázta a hot! magazinnak.

A lapnak azt is elárulta, hogy ritkán hármasban, a kislányával, Glóriával együtt is szerveznek közös programokat.

"A nyaralást is úgy kell elképzelni nálunk, hogy nyaralunk kettesben Glóriával, majd Tomival is. Ez mind a hármunknak megfelel! Nem mondom, hogy könnyű egyedülálló édesanyának lenni, de élvezem minden pillanatát. Glória most volt elsős az általános iskolában, és minden képzeletemet felülmúlta, nagyon büszke vagyok rá" - zárta gondolatait.