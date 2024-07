Valami nagyon nem stimmel Zac Efron arcával - fotók

A Netflixen hamar a legnépszerűbb filmmé vált Nicole Kidman és Zac Efron romantikus komédiája, a Családi affér (A Family Affair), a nézők közül azonban sokan nem tudtak napirendre térni Zac Efron arca felett – a színész ugyanis határozottan megváltozott: az állkapcsa a korábbinál markánsabbnak tűnik, a szája is dúsabb és szélesebb.

Nicole Kidman, Zac Efron és Joey King a Családi afférban

Fotó: Netflix / Netflix

A legtöbben természetesen elrontott plasztikai műtétekre gyanakodnak, Zac Efron azonban már korábban cáfolta, hogy szépészeti beavatkozás(ok)on esett volna át. Állítása szerint pár éve akkorát esett az otthonában, hogy az állkapcsa eltört, emiatt volt szükség korrekciós műtétekre.

A színész azt is megmagyarázta, hogy a szája miért tűnik szélesebbnek, elmondása szerint ugyanis a hosszú fizikoterápia során rendkívül sokat dolgoztatta a rágóizmait, ezek hirtelen és túlzott növekedése miatt is változott az arca.

A Családi afférba még egy olyan jelenetet is beletettek, amelyben Nicole Kidman és Zac Efron éppen ismerkedő figurái a sebhelyeiket mutogatják egymásnak, Zac Efron pedig a karakter nevében is elmondja, hogy egyszer megsérült az állkapcsa – a nézők jó részének ez azonban nem volt elég, sokan továbbra is plasztikai műtéteket sejtenek a háttérben.

Zac Efron közelebbről, Családi affér

Fotó: Netflix / Netflix

Zac Efront többen már David Hasselhoffhoz hasonlították az internetes hozzászólásokban, mások pedig arra panaszkodtak, hogy nem tudtak a történetre koncentrálni, annyira elvonta a figyelmüket Zac Efron arca. (Más kérdés, hogy Nicole Kidman egyértelmű plasztikai műtétei sem sikerültek túl jól, a bőre gumiszerűnek tűnik, a film több jelenetben is úgy néz ki, mintha élőben photoshoppolták volna.)

Annyi biztos, hogy Zac Efron már a legutóbbi filmjében, a Vaskaromban is felismerhetetlen volt, de ott főleg a testével voltak elfoglalva a nézők – miután a színész egy pankrátort játszott, és szanaszét edzette magát. Mindenesetre tényleg jelentős a különbség Zac Efron korábbi kölyökképe és mostani arca között, nézze meg két fotón!

Zac Efron 2017-ben

Fotó: Alexander Tamargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP