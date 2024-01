Már hetekkel ezelőtt elutazott Berki Mazsi és gazdag barátja Zoltán, akik luxusnyaralással töltötték az ünnepeket, ahová gyerekeiket is magukkal vitték. Berki Krisztián özvegye azóta is ontja magáról a képeket, hol a fényűző környezettel, hol megújult külsejével dicsekszik a közösségi oldalán.

Mint írtuk, elutazott Berki Mazsi és barátja, Zoltán, aki egy ideje luxuséletmódot biztosít az özvegy számára. Mióta kapcsolatban vannak Berki Mazsi külseje nagyot változott, egyre több szépészeti beavatkozáson esik át, ő ezt egyáltalán nem szégyelli.

Bár sokáig titkolózott új életéről és plasztikai beavatkozásairól is, de nemrég elismerte, hogy száját is feltöltette, melleit is megcsináltatta és egyre hosszabb póthajat is visel. A luxusözvegy szemmel láthatólag nem tud leállni a plasztikázással, nemcsak haja lesz egyre hosszabb, de mellei is feltűnően nagyot nőttek. Most egy merész képpel búcsúztatta a múlt évet, melyen egyértelműen melleivel akart dicsekedni, amelyek fetlűnően nagyot nőttek.

