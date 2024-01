Mint írtuk, elképesztő átalakuláson esett át a Farm VIP egykori sztárja, Paprika Dorina, akinél komoly betegséget fedeztek fel orvosai. A 18 éves lányról kiderült, hogy PCOS és inzulinrezisztencia állhat tünetei hátterében, így szigorú diétát kell tartania azért, hogy egészséges maradjon. Ennek következtében már több mint 40 kilót fogyott, de mégsem elégedett magával , most újra változtatni akart a megjelenésén.

Paprika Dorinát a Farm VIP-ben ismerhette meg jobban a nyilvánosság, bár elég hamar távozni kényszerült a műsorból. A fiatal lány a forgatások idején már diétázott, de azóta is rengeteget fogyott, nagyon látványos átalakuláson ment keresztül.

Paprika Dorina elmondása szerint bár nehéz betartani az új életmódot, mégis nagyon boldog, hogy egészséges, ennek megfelelően a teste is megváltozott. Most úgy döntött, hogy száját is újra feltölteti, ami az általa megosztott képek alapján nem sikerült visszafogottra. A fiatal lány elismerte, hogy ez már nem az első alkalom, hogy hialuronsavas szájfeltötést csináltat, viszont ennyire feltűnő végeredményt még sosem kapott.

A képek között lapozhat: