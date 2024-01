"Már a picire is vigyázok időnként, a nagyobb hetente egy napot ott tölt nálam, nagyon szeretek vele lenni, rendkívüli módon feltölt engem. A családom kitölti az életemet, de az is igaz, hogy a nagymamaság is olyan, amit tanulni kell" – kezdte a színésznő.

Nekem például azt, hogy ne mondjam mindig, hogy voltak a dolgok, amikor én lettem édesanya. A mai fiatalok sok mindent máshogy csinálnak, meg kell tanulnom nem beleszólni. Mivel én fiús anya vagyok, nem tanultam meg anno a hajfonást, ez még nem megy jól. Léna még szertelenebb, mint a fiam volt, igazi vadóc, mindig mondom, hogy felér három fiúval is. Sokkal könnyebben szaladgálok utána most, 8 kilóval könnyebben, már majdnem olyan gyorsan tudok futni, mint ő. Ebben nagyon sokat segített a fogyás, amiről azt hittem, hogy ennyi idősen már nem olyan könnyű, de szerencsére tévedtem" – magyarázta a művésznő, aki azt is elmondta, hogy a 2 ruhaméretet eredményező fogyásához önsanyargatásra sem volt szükség.

Ábrahám Edit hisz abban, hogy hatvan felett sem áll meg az élet.

Az életfilozófiám az, hogy nincsenek határok. Nem azt nézem, hogy mennyi van a személyimbe beírva. Ugyanolyan dolgokat csinálok, mint fiatalkoromban, annyi a különbség, hogy nem hordok például miniszoknyát, vagy nem megyek olyan sportra, ami veszélyes lenne. De mozgalmas életet élek, divatos, jó kis zenéket hallgatok és fiatalosan öltözöm, nem gondolok arra, hogy hány éves vagyok. Igyekszem nem a 20 évesekkel összemérni magamat, inkább a korosztályomban igyekszem jól kinézni" – mondta.

A színésznő a magánéletéről sem hallgat már tovább.