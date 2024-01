Nagyon nehéz időszakon van túl Ivancsics Ilona. A Szomszédok tanárnője elvált, és sikeres színházát is be kellett zárnia. Azonban nem adta fel, sikerült talpra állnia, sőt, 10 kilótól szabadult meg, csak úgy ragyog, és le sem tagadhatná: újra jól érzi magát a bőrében.

"Remélem, hogy ez a megújulás időszaka, mert igencsak nehéz két éven vagyok túl. Az életem minden része tönkrement, nem maradt számomra kapaszkodó. Nagyon nehéz volt, de tudtam, hogy nem adom fel, saját magamba kapaszkodtam. Most nagyon jól érzem magam fizikálisan és mentálisan is, és haladok előre. Szerettem volna 10 kilótól megszabadulni, mert fiatal koromban volt egy vágyam, hogy a hatodik X után hogyan szeretnék kinézni és bizony a tükörben most nem az a nő köszönt vissza. Azonban nem akartam olyan drasztikus módszerhez nyúlni, amiről tudtam, hogy úgysem tudok hosszú távon tartani. Régebben nem rettentem vissza a vadabb dolgoktól sem a karcsúság megtartása érdekében, de hosszú távon egyik hajmeresztő próbálkozásom sem hozott sikert. Nagyon hiszek a természetes dolgokban, ezért is örültem nagyon, amikor rátaláltam egy testsúlycsökkentő innovátorra, amelyben rengeteg gyógynövény található. Nem kellett lemondanom semmiről mivel a kúra hatására jelentősen csökkent az étvágyam. Most, hogy tetszik amit a tükörben látok, bízom benne, hogy az életem más területein is sikeresebb leszek" - magyarázta.

A színésznő úgy érzi, talán itt az ideje, hogy magánélete is újra jó irányt vegyen.