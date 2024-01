Mint írtuk, titokban újra férjhez ment Los Angelesben Vajna Tímea, az esküvőről már fotókat is mutatott az Instagramon. Később megköszönte a jókívánságokat, és nagyon úgy tűnik, optimistán tekint a jövő évre. Most egy albumnyi képpel árulta el, hogy máris bővült a családjuk, érkezett hozzájuk egy kiscica.

Vajna Tímea az Instagramon jelentette be az esküvőjét, most pedig szintén a közösségi oldalán számolt be arról, hogy közösen nevelnek a férjével egy kismacskát. Nevet egyelőre nem adtak neki, mert szeretnék jobban megismerni, mielőtt elnevezik - erről írt a bejegyzésében, melyben arra is kitért, hogy mennyire fontos volt számukra az, hogy a kismacska és a szülei is teljesen egészségesek legyenek, hiszen nagyon szeretne teherbe esni és vigyázni akar magára és a babára.