Mint írtuk, nemrég vállalta fel szerelmét Krausz Gábor és Mikes Anna, akik hosszú hónapokon át tagadták, hogy több lenne köztük, mint barátság. A páros a Dancing with the Starsban ismerkedett össze, amit végül meg is nyertek közösen. Tóth Gabi korábban a győzelemhez is gratulált nekik, majd azt állította, hogy ő már korábban is tisztában volt azzal, hogy a séf és a táncosnő egy pár, és örül a boldogságuknak. Majd Krausz megcáfolta volt felesége állításait, így újra elkezdődött köztük egy nyilvános vita, most újra Tóth Gabi üzent a volt férjének.