Dobó Ági és családja Costa Ricán vannak már egy pár hete. Az egykori szépségkirálynő fantasztikusan érzi magát, élményeiről időről időre beszámol követőinek. A vetkőzés sem maradhat el, nemrég éppen a tangás fenekét mutatta meg , most pedig a hatalmas melleivel dicsekszik.

Dobó Ági ezúttal nem a szexuális életéről beszélt, hanem szépségtippekkel látta el követőit közösségi oldalán.

Bjutipercek következnek, figyeljetek! Helyi "fodrászom": az óceán, ugyanis az itteni sós, és eszméletlenül párás levegőtől konkrétan göndör a hajam, és képtelenség bármit is kezdeni vele, mert ha megmosom, beszárítom is ilyen 5 perc múlva... Ha erre jártok, véletlenül se hozzatok hajformázó eszközöket, felesleges, és az áram is gyenge itt hozzá, amúgy sem működnének...

– kezdte bejegyzését az egykori szépségkirálynő.

Körmöm? ...hát, kénytelen voltam elmenni egy helyi manikűrre, ami életem leghosszabb és legdrágább géllakkozása volt, de "legalább" papírvékony lett a körmöm, és másnap le is tört az egyik

– magyarázta az édesanya, aki bejegyzéséhez egy olyan fotót választott, amiben jól látszik hatalmas melle.