Mint írtuk, a Sztárban sztár leszek! legutóbbi győztese, Karapancsev Kristóf valószínűleg összejött korábbi versenytársával, Halász Rebekával, erről azonban egyikük nyilatkozott még hosszabban.

"Jól megvagyunk, ennél többet nem szeretnék mondani" – Karapancsev most is csak ennyit válaszolt a Borsnak, egy ismerőse azonban többet is elárult. "Való igaz, hogy Kristóf és Rebeka nagyon jól elvannak, kiegészítik egymást, és szinte bármiről el tudnak beszélgetni. Valamiért azonban úgy vannak vele, hogy nem akarnak semmit sem elkapkodni, azt sem szeretnék kijelenteni, hogy egy párt alkotnak. Idővel majd eldől, hogyan is döntenek ezzel kapcsolatban" – mondta az informátor.