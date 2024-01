A Nagy Őből ismert Mártoni Edina megosztó személyiség volt a Nagy Ő legutóbbi évadában, ahol Jákob Zoltán kegyeiért küzdött a többi csábítóval együtt, és a műsor után is vitába keveredett a vetélytársaival, így hívta fel magára a figyelmet. Most elárulta, hogy rengeteg bántást kapott a Nagy Ő után, ami lelkileg nagyon megviselte, ezért súlyos döntést hozott, plasztikai műtétre szánta el magát, hogy változtasson a kinézetén.

A 32 éves Edina a Nagy Őben is megosztó személyiség volt, mind a csábítók, mind a nézők körében, épp ezért bizonytalanodott el a kapcsolatukat illetően Jákob Zoltán is, a vitái miatt küldte haza a nőt az egyik rózsaceremónián.

A cukrászként dolgozó nő most elárulta, hogy azóta sincs férfi az életében, de magára koncentrál, mert nagyon megviselte őt a műsor óta történtek, rengeteg támadást kapott, amit nem tudott feldolgozni.

Lehet, hogy már pszichiátrián lennék, ha mindennek teret adnék vagy mindenre válaszolnék - mondta az őt ért kritikákra Mártoni Edina, akinek Jákob Zoltán választottjával, Bettivel is volt vitája, ugyanis a műkörmösként dolgozó nő azt állította, hogy Edina zaklatja őt telefonon.

A telefonszáma sincs meg. Egyszer hívtam fel, még anno a műsor ment is, hogy rendezzük a dolgokat, meg ne állítson olyan hiteltelen információt rólam vagy akár Virágról, ami nem kompatibilis a valósággal. Aztán most ilyeneket nyilatkozik. Köszönöm szépen, én ebből nem kérek! És most megkérnék mindenkit a kamerán keresztül: legyen elég, fejezzék be!" - mondta Jákob Zoltán egykori barátnőjelöltje, akit nemcsak nehéz természete, hanem külseje miatt is rengetegen bántottak a műsor alatt és azt követően is, ezért egy életre szóló döntést hozott, megoperáltatta magát.

Zokogtam... Nem tudom, mi történt vagy mi nem történt ott, de ez konkrétan fájt, pedig nekem azért elég nagy a fájdalomtűrő képességem. Nem bírtam elviselni, örülök, hogy azt senki nem látta" - magyarázta Mártoni Edina, aki az orrát műttette meg az őt ért kritikák miatt. Azóta jobban van, és készen áll a szerelemre, nagyon szeretne már egy stabil kapcsolatot.

"Jó lenne most már, ha valaki olyan ember állna mellém, akivel tudok tervezni, hiszen már 32 éves leszek lassan, és azért már jó lenne egy gyerek vagy jó lenne egy fix stabilitás" - zárta gondolatait a Tények Plusznak Mártoni Edina.