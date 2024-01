Mint ismert, nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, az okokról itt írtunk. Azóta hivatalosan is véget ért a házasságuk, a válóperről a minap a séf árult el néhány részletet.

Tóth Gabi is elemezte, hogy romolhatott meg a házassága. "Nagyon hirtelen jöttek az események az életünkbe, nem volt időnk mélyen megismerni egymást. A gyermekünk születésével kezdett kettőnk között kikerekedni az, hogy mások az érdeklődési köreink, más az értékrendünk. Túl gyorsan történt minden, igazából előbb jobban meg kellett volna ismernünk egymást. Mindketten próbáltunk alkalmazkodni a másikhoz, de valljuk be, felnőttként nehéz felülírni azt, amit otthonról hozunk."

Tóth Gabi szerint évek óta küzdöttek mindketten, hogy minden jobban menjen. Ő szakemberhez, pszichológushoz is eljárt, mindent megpróbált, hiszen otthonról is azt az értékrendet hozta, hogy egy család az összetartó erő. "Azt szerettem volna, ha sok gyermekem születik, nagy család vesz körül. Ám egy ponton be kellett látnom, hogy mint férfi és nő nem tudunk működni együtt, utána pedig jött a felismerés, hogy Hannaróza fejlődésének biztosan nem tenne jót, ha olyan szülők mellett nőne fel, akik nem boldogok egymás mellett. Hosszú hónapok, évek őrlődése után mondtam ki, ehhez még mindketten túl fiatalok vagyunk, elég" - mondta a Blikknek.

"Nekem sem volt könnyű, hiszen amikor kimondtam, hogy igen, egy életre terveztem. A döntés meghozatala előtt hosszú időn át magamban őrlődtem, és ami utána következett, nagyon megviselt, bár nem mutattam a külvilágnak, csak a legszűkebb családi körben beszéltem róla" - tette hozzá.