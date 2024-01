Bódi Sylvi és Kozma Dominik, illetve Virág és Somhegyi Krisztián párosa csapott össze tűzoltó egyenruhában a Sztárok a reptéren hétfői adásában.

Kemény munka, de ez nagyjából minden reptéri munkakörről elmondható. Hihetetlen, hogy a tűzoltók néhány perc alatt beöltözve ott teremnek a reptér bármely pontján. Alapvetően olyan nő vagyok, aki gyorsan össze tud készülni, nem sminkelgetek órákig, de azt azért nem mondanám, hogy svájci óramű pontossággal érkezem mindenhová" – mondta nevetve a szörfös, aki egy hatalmas fizikai kihívásnak gondolja ezt a munkát. "A reptéren megismert tűzoltók egytől egyig nagyon jó fej, jószívű emberek. Ismerek szörfösöket is, akik szintén tűzoltók, velük is nagyon jó a tapasztalatom. Áldozati munka az övék, igazán elismerésre méltó" – tette hozzá a modell.