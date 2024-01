Marics Peti nemrég Radics Gigivel tett közzé egy romantikus kapcsolatra utaló közös fotót, most viszont olyan képek kerültek elő, amelyeken az énekest Stana Alexandra és Lissák Laura fogják közre, előbbi még a lábát is rákulcsolja. Találgatni, kombinálni persze nem érdemes, hisz az összes felvétel egy klipforgatáson készült, ahogy azt Stana Alexandra jelezte is a lapozható Instagram-bejegyzésénél.