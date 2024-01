Egy ideje többen találgatják, vajon mi történhetett a TV2 két sztárja, Kecskés Enikő és T. Danny között, akik elég hosszú időn át titkolták, hogy egy párt alkotnak. A zenész Dancing with the Stars beli szereplése alatt erősítették meg, hogy valóban együtt vannak, de kapcsolatukról sosem beszéltek nyilvánosan. Majd hirtelen minden megváltozott, T. Danny egyértelműen új zenéivel üzent a modellnek, majd egyre több jelét adta annak, hogy szakítottak. Kecskés Enikő hetek óta nem reagált semmilyen módon idáig, most azonban egy félreérthetetlen videót tett közzé, ami a szakításra utal.