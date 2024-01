Nehéz időszakot tudhat maga mögött a tévés realitycelebként megismert Megyeri Csilla, akit tavaly július végén, a Campus Fesztiválon egy férfi a hajánál fogva földre rántotta, majd ököllel többször is megütötte. A támadás váratlanul érte az egykori műsorvezetőt, akinek esélye sem volt a nagydarab férfi ellen, jelenleg is zajlik a nyomozás az ügyben.

Az ügy nagyon megviselte Megyerit, ezért nem csoda, ha párkapcsolatában is problémák adódhattak, hiszen lelkileg sokáig nem volt jól emiatt. Bár párja, Molnár Zsolt láthatólag mindenben támogatta, mégis szüksége volt a változásra, hogy tovább tudjon lépni. Sokan azért gyanakodnak szakításra, hiszen tíz év után sem házasodtak össze, nem vállaltak gyereket, ráadásul Megyeri Csilla képei egy új lakásban készülnek, de Zsolt nem látható ezeken a felvételeken.

"Igaz, hogy szakítottak Zsoltival? Új kecó, zéró kép" - tette fel a kérdést egy bulvártémákkal foglalkozó csoport tagja, rengetegen szóltak hozzá a témához.

A tegnapi mozis sztorikban még rajta volt Csillán a jegygyűrű. Kérdezz-felelekben írta, hogy volt nehezebb időszakuk, illetve, hogy Zsolti nem szeret szerepelni. Csak ők tudják, mi az igazság" - írta egy másik felhasználó, aki úgy gondolta, hogy alaptalan a felvetés.

Furcsa a helyzet, de szerintem együtt vannak. Zsoltinál ott vannak a képek még, és egyébként Csillánál is vannak régebbiek. Mondjuk az új fotóján tényleg olyan Csilla, mintha elköltözött volna a közös lakásból" - figyelt fel a részletekre valaki.

Most Megyeri Csilla is reagált a róluk szóló híresztelésekre, tagadta, hogy szakítottak volna Molnár Zsolttal.