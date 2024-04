Most igazán megéri struccot tartani

A strucc- és emutartók is pályázhatnak telepfejlesztő támogatásra – közölte az Agrárminisztérium (AM). Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese szombaton, a Hajdúnánáson tartott Strucc szakmai napon kiemelte: "Van jövője a magyar mezőgazdaságnak, benne az állattenyésztésnek, így a strucctenyésztésnek is, hiszen az ezekből az állatokból előállítható, különleges termékek a hazai és a külpiacokon is egyre növekvő érdeklődésre számíthatnak."

Az új támogatási ciklusban is kiemelt figyelmet fordítanak az állattartással foglalkozó gazdálkodók támogatására. Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című pályázat keretében az elnyerhető támogatási összeg minimum 200 millió, maximum 5 milliárd forint, az Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívás esetén pedig az elnyerhető maximum összeg 200 millió forint. Ezek a felhívások az állattartó telepek kiszélesített köre számára is nyitottak lesznek, hiszen a strucc- és emutartók is pályázhatnak majd.

A miniszterhelyettes azt is közölte, hogy az Európai Parlament és Tanács az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló rendelete a futómadarakat a „tenyésztett vad” kategóriába sorolja, levágásuk alapvetően a „háziasított patás állatok” kategóriájába nem tartozó, egyéb szárazföldi emlősökkel azonos módon történhet. Ez azért is kiemelten fontos, mert az uniós szabályozás – bizonyos feltételek teljesülése esetén – megengedi a tenyésztett vad származás helyén történő levágását, elsődlegesen az állatok kímélete, valamint az állatokat kezelő személyzet védelme érdekében.

Struccok levágatására és húsuk értékesítésére Magyarországon a kistermelőknek is lehetőségük van, de egyelőre még nem az összes vármegyében. Jelenleg még csak Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Pest, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van futómadarak vágására engedélyezett vágóhíd vagy szúrópont. Összesen 11 létesítmény vág, illetve darabol futómadarat, ezeken felül hat létesítmény számára engedélyezett a feldolgozás - tudhattuk meg a miniszterhelyettestől.

