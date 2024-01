Völgyesi Gabit nem foglalkoztatja az öregedés.

Egy pillanatig sem okoz gondot, hogy telnek-múlnak az évek. Több tapasztalatot szerzek, ez az élet természetes velejárója. Jól vagyok, és teszem a dolgom. Jól érzem magam a bőrömben, vannak jó és rossz napok, élvezem a kihívásokat. Ha a gyerekeim fordulnak hozzám egy problémával, vagy ha a mindennapokban akad megoldandó feladat... Mindenre gombot kell varrni" – mondta a Unique énekesnője, aki igyekszik magára is odafigyelni. "A fizikai jóllétem is fontos. Az utóbbi hetekben kevesebb időm volt eljárni futni, mert a fiúknak téli szünete volt. Imádom a családom, de a szünet alatt is jó volt kimenni kicsit, kikapcsolt. Most elkezdtem visszaállni, és az edzést is szeretném visszahozni az életembe. Évek óta járok változó rendszerességgel. Azon vagyok, hogy a nyolcvanas éveimben is fel tudjak még állni, aktív maradjak, ehhez pedig elengedhetetlen a sport" – árulta el Völgyesi Gabi, aki 25 éve van együtt párjával, Ádámmal.