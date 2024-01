Csobot Adél elárulta, vannak nehézségei anyaként, de a gyereknevelés élete legfőbb küldetése. Olyannyira szereti, hogy talán még egy harmadik babára is vállalkozna.

Csobot Adél, a Dancing with the Stars harmadik évadának győztese két gyerek édesanyja. Nagyobbik fiuk Nátán már 7, még a kisebbik, Ádin 5 éves.

Számomra anyának lenni azt hiszem, hogy a fő küldetésemet jelenti az életemben. Én mindig nagyon fiatalon szerettem volna édesanyává válni és nagyon örülök, hogy ezt sikerült is megvalósítanom. Nekem ez tényleg egyszerű a fő küldetésem, én azt érzem. Bármi más, ami történik velem, az csak másodlagos" – mondta Istenes Bence felesége legutóbbi interjújában. "Szerintem rohadt nehéz balanszban tartani egy anyának a karrierjét és az életét, és ezt kár lenne elhazudni. Nagyon-nagyon kemény, és folyamatosan kérdéseket teszek fel magamnak: vajon jól csinálom azt, amit csinálok? Vajon elég jó anya vagyok-e? Tényleg nagyon-nagyon nem egyszerű. Ezért ez egy olyan örökös probléma amivel, nap, mint nap meg kell ezzel küzdeni. Nyilván vannak keményebb időszakok és kevésbé kemény időszakok" – vallotta be az énekesnő, aki azt is elárulta, terveznek-e még gyereket.