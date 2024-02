Krausz Gábor már korábban beszélt Mikes Annával való kapcsolatáról, a táncosnő azonban eddig legfeljebb írásban nyilatkozott – most azonban kivételt tett, a Tények Plusznak kamerák előtt is vallott az érzéseiről. "Már nem titok, hogy együtt vagyunk Gáborral, és nagyon boldogok vagyunk" – mondta, majd arról is beszélt, hogy az emberek miként viszonyulnak hozzájuk. Részletek a TV2 videójában.