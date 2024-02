A korábbi Nagy Őnek, Tóth Dávidnak új barátnője van, de egyelőre még a barátainak sem mutatta be.

Mint írtuk, a 2021-es Nagy Ő főszereplője, Tóth Dávid a műsoron kívül találta meg a szerelmet, jelenleg komoly kapcsolatban áll egy "civil" nővel, akiről többet nem is szeretett volna elmondani.