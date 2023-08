A nyári hónapokban szinte egymást érik a különböző fesztiválok, nagyszabású koncertek. Sokan ilyenkor jobban elengedik magukat, kiadják magukból az egész évben felgyülemlett stresszt, ráadásul remek alkalom az ismerkedésre is. Viszont nem árt tudni, hogy a gyorsan levetkőzött gátlásoknak megvan az árnyoldala is- az intim nemi fertőzések esélye ilyenkor a legnagyobb. Hogy mikor gyanakodjon rá, azt dr. Karászi Viktóriától, a Nőgyógyászati Központ nemigyógyászától kérdeztük meg.

Fesztiválok és a hirtelen jött szerelmek

A fesztiválok remek alkalmat kínálnak az ismerkedésre, ám a nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása és a gátlások levetkőzése miatt előfordulhat, hogy egy friss ismeretségből meggondolatlan tüzes együttlét kerekedik. A baj ezzel többek között az, hogy az ilyen szexuális kapcsolat során a felek gyakran elfeledkeznek a védekezésről. És ekkor nem csupán a nem kívánt terhességre gondolunk, hanem a szexuális úton terjedő nemi betegségekre (STD) is. Szerencsére sok lány/nő alkalmaz valamilyen fogamzásgátló módszert, akár állandó jelleggel (leggyakrabban fogamzásgátló tablettát), ám nem gondolnak arra, hogy egy-egy hirtelen jött vágy esetén a nemi betegségek esélyével is számolni kell, nem csupán a teherbeesés rizikójával.

Csakis a gumióvszer nyújt védelmet

A szakemberek nem győzik hangsúlyozni: csakis a gumióvszer nyújt védelmet a szexuális úton terjedő nemi betegségek ellen! Éppen ezért, amennyiben nem tartós, monogám kapcsolatban van, nagyon fontos, hogy minden szexuális együttlétkor gondoskodjon a használatáról, hiszen a legtöbb esetben nem lehet tudni, hogy a partner fertőzött-e vagy sem. Sok nemi betegség ugyanis tünetmentes a férfiaknál és nőknél egyaránt, így gyakran maga az érintett sem tud az állapotáról!

Fontos azzal is tisztában lenni, hogy az orális szex esetén is több fertőzés is elkapható, köztük a herpesz, chlamydia, gonorrhoea, szifilisz, hepatisis B, HPV (szájgarati rák). Ráadásul a herpesz a tudomány jelenlegi állása szerint nem is gyógyítható, a kezelése "csupán" a vírus szaporodására hat, illetve a tünetek csökkentésére, a panaszmentes időszakok hosszabbítására!

Honnan tudhatjuk, hogy szexuális úton terjedő nemi fertőzésünk van?

Sajnos a szexuális úton terjedő fertőzések gyakran tünetmentesek, a panaszok későn jelentkeznek, illetve tünetmentes időszakok is vannak. Éppen ezért sok beteg nem is tud arról, hogy fertőzéssel küzd. Amennyiben mégis jelentkeznek tünetek, azok a következők lehetnek: szokatlan intim váladékozás, folyás a péniszből vagy a hüvelyből, hüvely/makk körüli gyulladás, sebek vagy szemölcsök a nemi szervek területén, fájdalmas vagy gyakori vizelés, viszketés és bőrpír a nemi szervek területén, hólyagok vagy sebek a szájban vagy a száj körül, végbélnyílás körüli viszketés, fájdalom, hasi fájdalom, hőemelkedés/láz, megnagyobbodott nyirokcsomók.

"Azt tanácsoljuk, ha valaki alkalmi szexuális kapcsolatot létesített, még akkor is menjen szűrésre, ha nem tapasztal tüneteket! Ez a legbiztosabb módja annak, hogy kiderüljön, van-e

valamilyen fertőzése! Ez igen fontos, hiszen a szexuális úton terjedő betegségek olyan szövődményeket okozhatnak, mint a meddőség vagy a méhen kívüli terhesség"- mondja dr. Karászi Viktória, a Nőgyógyászati Központ nemigyógyásza.

Gyakori nemi betegségek

· Chlamydia

· Gombás fertőzés

· Szifilisz

· Gonorrhea

· Herpesz

(Forrás Nőgyógyászati Központ

www.nogyogyaszatikozpont.hu)